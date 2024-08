"Este test nos dice lo que podemos y no podemos comer, nos cuenta cómo nos afectan los factores ambientales y cómo nos afecta la medicina, porque no a todo el mundo nos vienen bien las mismas cosas", ha explicado la ex de Jesús Molinero, que ahora que conoce mejor su cuerpo gracias al test de ADN ha decidido desterrar de su rutina ciertos suplementos que tomaba únicamente porque había visto que otras personas lo recomendaban en redes sociales: "Al hacerme la prueba genética, vimos que alguno de ellos no me estaba haciendo bien".