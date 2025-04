Ante los micrófonos de Europa Press, el exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que no tiene miedo a que emprendan acciones legales contra él por todo lo que anteriormente ha hablado. "Yo no he hecho nada. No he hablado de él. Yo he hablado de mí. No he hablado nada malo, todo bien. A mí me cae bien", ha terminado por admitir.