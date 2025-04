Sin llegar a confirmar o desmentir si las informaciones publicadas sobre ella y Mario Casas son ciertas o no, que tenía prisa por posar y huir de la prensa, ha agradecido el interés que su relación con el hermano de Sheila Casas despierta. "De verdad que no hay nada que contar. Muchas gracias. Mira, es que acabo de entrar. Entre una cosa y la otra...", dice con cierta prisa y nerviosismo a Europa Press mientras intenta avanzar para que los fotógrafos inmortalicen su paso por estos premios. "Amor, si es que no hay nada que contar", ha añadido.

La exnovia de Tom Brusse responde con un rotundo "sí" cuando le preguntan si está "feliz" en estos momentos, pero no aclara si está o no "enamorada" de Mario Casas, al que sigue (y él sigue también) en redes sociales, pero con el que no se le ha vuelto a ver en público. Entre rumores y mientras el actor y la aspirante a actriz confirman o no su relación, el cuñado de Álvaro Muñoz Escassi es relacionado con la bailarina argentina Julietta Poggio, finalista de la edición argentina de Gran Hermano.