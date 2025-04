En el debate final de 'La isla de las tentaciones 8' Andrea Arpal dio la sorpresa al confesar que no solo no estaba saliendo con Joel Benedicto sino que sentía que ya no estaba enamorada del que había sido su novio durante los últimos cuatro años. Dos semanas después de ese momento, 'La Cuernis' ha publicado en su perfil de Instagram una imagen de la amiga de Bayan Al Masri cenando en un restaurante de Barcelona con un conocido futbolista.