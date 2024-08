Adara Molinero atraviesa uno de los mejores momentos de su vida en compañía de su novio, Álex Ghita, su entrenador personal , con quien empezó a salir a principios de enero de 2024 y con quien, a sus 31 años, ha encontrado de nuevo la estabilidad. Por eso este verano está siendo de lo más especial y así lo han demostrado en Ibiza . En la isla pitiusa, la exconcursante de ' Supervivientes All Stars ' ha dado rienda suelta a su amor y le han llovido las críticas tras su última publicación.

Tan consolidada está la relación que la que fuera ganadora de 'GH VIP' no se esconde y, es más, no tiene en reparos en mostrar en público lo feliz que está junto a su novio, Álex Ghita. Tras reencontrarse después de su breve paso por Honduras y dar nuevos pasos en su relación, la pareja ha aprovechado para hacer una escapada romántica y en el último vídeo de Adara se han dejado ver en una actitud acaramelada, entre besos, risas y cariñosos abrazos .

Un vídeo que no ha pasado desapercibido y que muchos han cuestionado aprovechando esta exposición en público que ha hecho la influencer. Sin tomarles en serio y a modo de ironía recalcando que "todo es muy natural y nada improvisado", muchos han cargado contra la pareja cuestionando su historia de amor .

"No pueden ser más ridículos", "pinta a relación tóxica", "no llegan a finales de agosto", se han atrevido a augurar algunos, mientras que otros apuntan a que con estos gestos en público "parece que quiere dar celos no sé a quién...".