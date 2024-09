"Estar cerca de ustedes se me está complicando" , ha comenzado a decir la influencer en un story en el que se ha desahogado sobre lo que está sintiendo últimamente. "Athenea ya no duerme tanto por el día, duerme varias veces, pero poco tiempo, si me acuesto con ella si dura mucho más. Tiene mamitis", ha revelado para explicar el contexto de su situación.

Precisamente por todo lo que ha vivido en las últimas semanas y el hecho de no haberlo compartido obligatoriamente con su comunidad, la extronista de 'MyHyV' está dispuesta a hacer sacrificios, si está el beneficio de su hija de por medio. Por difícil que sea la decisión. "No quiero que crezca tan familiarizada a las pantallas y para eso tengo que dar ejemplo y buscar mis ratitos cuando ella no me reclame. Por eso hay días que no aparezco por aquí", ha explicado Steisy, temiendo que esas ausencias serán cada vez mayores en el tiempo.