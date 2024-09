José María Almoguera destapa cómo es su verdadera relación con Terelu Campos

José María Almoguera ha decidido dejar de callarse. El hijo de Carmen Borrego ha roto su silencio a través de una demoledora entrevista en la que deja claro que no confía en su madre. El nieto de María Teresa Campos habla sin tapujos del conflicto familiar y de por qué no se habla con su madre. En su exclusiva, destapa también la verdadera relación que tiene con su tía, Terelu Campos.

El primo de Alejandra Rubio, ha sido tajante y muy duro con su familia materna, de la que asegura no haber recibido nunca su apoyo. Especialmente duro ha sido con su progenitora, con la que no se habla desde hace tiempo. También ha sido tajante con su tía, Terelu Campos, figura que durante un tiempo se creyó podría ser clave a la hora de tender puentes entre madre e hijo.

"No he tenido una conversación con ella sobre este tema jamás", explica el nieto de la difunta reina de las mañanas en este último número de la revista 'Lecturas'. "Si me la cruzo la saludo, si no, no. Le mandé un whatsapp por su cumpleaños y ya", confiesa mientras destapa la verdadera relación que hay entre ellos.