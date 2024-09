Tan impactante resulta su delgadez que la exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho una comparativa de su estado actual a cómo estaba a punto de dar a luz a su hijo. Su peso era el mismo que ahora y eso que en este momento reconoce que está en plena forma. "Miro hacia atrás y la verdad es que no sé cómo he podido seguir adelante después de todo, pero lo he hecho. Han sido los dos años más duros de mi vida ", describía la influencer tras sacar a luz esta fotografía.

Ante el asombro que ha provocado a sus seguidores el ver esta imagen que Carla Barber ha sacado ahora a la luz, la experta en medicina estética ha explicado los motivos que le llevaron a esta situación. "Por primera vez en mi vida la ansiedad ocupaba mi día a día. No paraba para no darle vueltas a la cabeza. No tenía apetito y el estrés casi me estaba devorando", ha apuntado ahora.