Javier Tudela y Marina Romero hablan con preocupación del problema de adaptación que está teniendo su hijo Javi a su nuevo cole . El primogénito del exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' empezaba hace solo unos días su etapa escolar, algo que a priori realizaba muy ilusionado. Los días han ido pasando, pero lejos haberse encontrado e integrado, el nieto de Makoke no quiere ir más a clase.

"No llevamos muy bien la entrada al cole ", se sincera la influencer desde una cafetería a la que ha ido a desayunar con Tudela tras dejar a su pequeño en la escuela a primera hora de la mañana.

"Esperemos se pase pronto", añade mientras habla de la inquietud y miedo que tienen en casa al ver que su niño no consigue adaptarse a su nuevo colegio.

Aunque Marina no ha entrado en demasiados detalles, además de la propia ansiedad por separación que los infantes de estas edades suelen tener con la llegada de septiembre, sería importante valorar otros factores (como tristeza, falta de apetito, su relación con profesores y compañeros, etcétera), antes de tomar cualquier medida. Aun así, se recomienda siempre no ignorar el problema y analizar el entorno del pequeño y posibles causas para abordar la situación de la manera más adecuada a cada caso.

" Nos habla de sus amigos de clase, pero luego no quiere ir ", apunta la nuera de Makoke mientras confiesa que ver a su hijo así ha terminado convirtiéndose para ellos en algo "bastante duro".

Se desconocen las causas reales por las que Javi Tudela Jr. no quiere ir a la escuela infantil a aprender, jugar y relacionarse con sus compañeros. No obstante, uno de los motivos principales podría estar relacionado con la incapacidad del menor para comunicarse de manera efectiva en un idioma que no domina.