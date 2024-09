Críticas a Mahi Masegosa tras confesar que tiene miedo a ser madre por "destrozarse" el vientre

Mahi Masegosa se ha visto en el ojo del huracán y recibiendo duras críticas tras confesar su deseo de ser madre , pero revelar un miedo que tiene. A la exconcursante de ' Supervivientes ' le han tachado de egoísta y superficial tras contar que últimamente tiene en mente la idea de tener un hijo con Rafa Moya , pero le frena el hecho de "destrozar su vientre" . Algo que sus seguidores no han entendido y que le han echado en cara en sus redes.

La influencer ha compartido con sus seguidores una extraña sensación que está sintiendo. Por un lado, la que fuera también concursante y ganadora junto a su pareja de la segunda edición de 'La casa fuerte', está planteándose ser madre , pero por otro hay un aspecto que le echa para atrás , que le da auténtico terror. "No sé si es muy superficial o egoísta decirte esto", ha comenzado diciendo del motivo que ha sido después objeto de las críticas .

"En mi familia todas las mujeres que han parido se han destrozado el vientre" , ha explicado a su legión de seguidores, añadiendo la particularidad que le podría pasar a ella por un factor genético . "Mi piel es de estriarse mucho", ha confesado. Lejos de encontrar en las redes la empatía que buscaba, Mahi Masegosa se ha visto abrumada por las críticas que ha recibido al banalizar con un tema sensible , tal como han apuntado. Que su deseo por querer tener ahora un hijo venga condicionado por el estado en el que puede quedar su barriga ha sido la afirmación que ha centrado el debate.

"Me han dicho superficial y de egoísta para arriba", ha confesado la influencer tras hacer esta revelación íntima. Sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes' no ha querido quedarse con eso y ha optado por agradecer a aquellas personas que no la han juzgado y que han entendido sus "incertidumbres".