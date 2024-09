Lo último que sabían sus seguidores es que Raquel no estaba pasando un buen momento porque les había confesado que llevaba más de diez días encontrándose mal y que no podía concebir seguir en la cama, sin trabajar y sin proseguir con normalidad su rutina, pero en su nuevo mensaje no ha aclarado cómo se encuentra, si se ha recuperado ya totalmente o si sigue guardando reposo en cama como contó hace días, sino que se ha centrado en explicar una cuestión sobre la que le han llegado muchas preguntas: el bautizo de su hijo Carlitos Salazar , de 23 años .

El motivo lo ha explicado ahora Raquel, que ha reconocido que le han llegado muchas preguntas sobre el tema y que ha pedido respeto a sus seguidores: "El color de la túnica no tiene nada que ver el acto [...] ¿Y por qué se bautizan de mayores y no de pequeños? Porque cuando naces no tienes pecados y cuando creces sí tienes, entonces el Bautismo es un acto de Fe en el que cuando te sumerges en el agua se quedan ahí todos tus pecados. Tú te has sumergido y Dios te ha perdonado; cuando sales del agua lo haces con una nueva vida, sin ningún pecado".