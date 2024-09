Zayra Gutiérrez aclara el motivo por el que no se ha casado con el padre de su hijo

Como los ven con tan asentados en ese dúplex y tan felices junto a su bebé, sus seguidores le han preguntado a la hija mayor de Guti y Arantxa de Benito si no ha pensado en casarse con el padre de su hijo y así poder llamarle "marido" siendo real esa referencia. Al ver la pregunta, ha querido darle respuesta lanzándole el guante a su novio, pues ha confesado que ella estaría encantada de darle el 'sí, quiero' pero que no lo ha hecho todavía porque él no se lo ha pedido: "De momento no tengo anillo".