Estefanía Unzu Ripoll se ha apuntado a un nuevo reto: el Campeonato del Mundo de Ultrafondo

La youtuber renuncia al Campeonato de España ante esta oportunidad que considera un "bombazo"

Verdeliss completa su reto '777': victoria en seis carreras y primera del ranking general

Verdeliss no se pone límites. Estefanía Unzu Ripoll, como se llama verdaderamente la influencer, ha comunicado una inesperado noticia que es para ella un auténtico "bombazo". Después de conseguir el récord en el reto de los siete maratones en siete continentes y convertirse en Campeona de España en el 100k, la exconcursante de 'GH VIP' quiere lograr un nuevo hito deportivo. Prueba de que está en su mejor momento.

"No sabía si contarlo o no", ha reconocido la natural de Pamplona, de 39 años, que antes se dedicaba al mundo de Youtube. "Pero voy a soltar el bombazo", le ha contado a su legión de seguidores de las redes sociales, a los que ha conseguido mantener muy atentos en cuanto ha pronunciado estas palabras.

Y es que, después del estreno de su propio documental, la creadora de contenido para redes sociales y empresaria - tiene su propia línea de cosméticos- se guardaba otro as bajo la manga. Verdeliss va a correr el Campeonato del Mundo de Ultrafondo.

"Resulta que este fin de semana voy a correr un 12 horas. En esta era deportiva he conseguido ya todo lo más grande: fui Campeona de España, he tenido también el récord de España, pero lo que no he sido todavía ha sido internacional... así que me gustaría apostar por ello", ha reconocido Verdeliss.

Tal y como ha contado, "el circuito es bucle", algo que supone para ella un desafío aún mayor. "Ya sabéis que tengo traumita y que mentalmente suspendo. Físicamente no conozco a mi cuerpo tanto tiempo del tirón corriendo. Es mi primera vez. Siento que se quedará en un intento, pero quien no prueba nunca sabrá qué sería, ¿verdad? O no... quién me mandará", ha expresado la atleta, que quiere poner a prueba su físico una vez más.