A todo esto, se suman las canciones románticas que el intérprete de Chico Perfecto, canción principal de la película Operación Camarón, iba componiendo en su coche... con letras que no pasaban desapercibidas para nadie. Con frases como: "de quererme hasta odiarme", "quieres que me vaya luego que me quede, no te aclaras". Una forma de desahogarse que para muchos ha hecho saltar las alarmas sobre una posible forma de reconquista por parte del finalista de 'GH VIP 8'.