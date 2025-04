La influencer ha explicado que para crear el look solo se necesitan un mantón de Manila grande, una goma de pelo y una falda, un pantalón corto, unas mallas o alguna prenda de ropa para colocarla debajo y que una se sienta cómoda y no crea que se puede ver algo si se mueve el mantón, que es la pieza principal del look. Ella ya ha probado a llevarlo y asegura que es muy cómodo y que aguanta perfectamente cogido: "No es incómodo, no se te cae nada, no tendrás ningún tipo de problema".