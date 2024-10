Ivana Icardi se estrena en el mundo de la música con su primera canción , que, según sus seguidores, está cargada de indirectas a Hugo Sierra , su expareja y padre de su hija Giorgia. La argentina de 29 años ha adelantado parte de la letra de 'Mentiras', su primer tema musical con el que inicia su carrera musical y la reacción de Finito, su novio , al que conoció durante su paso por ' Gran Hermano DÚO ', no se ha hecho esperar.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2020 está cumpliendo un sueño. Lleva años fantaseando con dedicarse a la música, que dice que siempre ha sido su vocación. Ahora, después de meses trabajando duro, estrena su primera canción en todas las plataformas. Se llama 'Mentiras' y la letra no deja lugar a dudas: sus seguidores creen que está repleta de indirectas para Hugo Sierra (especialmente después de que quemara una foto suya).

La letra de su primer tema musical dice así: "Lo que hiciste conmigo, siento que perdí el tiempo. Ahora es mi momento. Siempre que hablabas decías mentiras. No te quiero en mi vida. No me llames en la madrugada, que yo estoy mejor sola en mi cama". Unas palabras que, entre líneas, podrían ser un reflejo de lo que vivió en su relación con Hugo Sierra, la última relación sentimental que se truncó para la hermana de Mauro Icardi.