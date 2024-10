Un gesto que a la que fuera concursante de 'Supervivientes All Stars' enfadó tremendamente. "Ni siquiera nos conocíamos y me lo echó en cara", nos cuenta el entrenador personal, que tuvo una bronca con su entonces pareja por este detalle con la nieta de María Teresa Campos. Pero esto no fue el único motivo por el que Alejandra Rubio se convirtió en objeto de disputa entre ellos. La joven, ahora embarazada de su primer hijo, empezó a entrenar con Ghita. Era la primera vez que se apuntaba a un gimnasio en mucho tiempo y "no tenía fuerza", no explica el preparador físico.