La influencer de 33 años, natural de Las Palmas , lleva unos días muy preocupada por lo resultados que daban las analíticas a las que se sometía tras perder al bebé que esperaba. "Me va a explotar la cabeza", reconocía la colaboradora de los debates de 'Gran Hermano'. Lo que no lograba entender era por qué la hormona del embarazo se le estaba duplicando a pesar de haber sufrido este aborto .

Lo que eso significaba, según los médicos que siguen de cerca su caso, es que podría tratarse de un embarazo ectópico (se produce cuando el óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero, normalmente, en las trompas de Falopio). El problema, en el caso de la ganadora de 'Supervivientes All Stars' , es que ella no tiene trompas de Falopio , pues se las extirparon por el el hidrosalpinx , la enfermedad de las trompas de Falopio que provoca infertilidad.

"Yo no tengo trompas de Falopio... Entonces, la opción que me da el médico es que el bebé se haya implantado donde tengo la cicatriz de las trompas de Falopio y eso pasa en el 0,01 de los casos", expresaba hace unos días la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'. Ahora, ya todas estas dudas han quedado resueltas y Marta Peñate respira más tranquila, pues le ha bajado la menstruación .

"Con la menstruación se descarta el embarazo ectópico, cosa que me hace muy feliz. Y, de verdad, estoy bien. El bajón no me lo quita nadie, pero cada vez tengo más claro que soy muy fuerte", ha reflexionado la exconcursante de 'Gran Hermano'. "No os preocupéis", le ha pedido a sus seguidores, reconociendo que está "feliz y tranquila" y que ella va "a seguir luchando" y que espera lograr su sueño "a la siguiente". La experiencia que saca Marta Peñate de esta ocasión es haber conseguido quedarse embarazada. "Ahora sé que puedo conseguirlo", ha señalado la influencer.