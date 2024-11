Junto a la misma, la cuñada de Isa Pantoja , sobre quien tras su demoledora entrevista hablando de los episodios que sufrió a manos de su marido prefiere no pronunciarse, se sincera y habla del dolor que siente. Los cuatro años que han transcurrido desde el fallecimiento de Manuel Rosales no han sido suficientes para sanar. De hecho, según ella misma ha explicado, "cada año duele más".

"Ya van 4 desde que marchaste con mamá a cuidarnos desde ahí arriba y no hay un día en el que pueda quitaros de mi mente", confiesa sincera. "Me hacéis tanta falta", continúa escribiendo mientras señala que echa "tanto de menos" a su progenitor "que duele". Irene no olvida lo mal que lo pasó su padre, que en sus últimos meses de vida sufrió un empeoramiento de su enfermedad. Para ella, su padre fue y siempre será "el más luchador, mi campeón".

El abuelo de Ana y de Carlota Rivera estaba "muy malito" y no podía "valerse por sí mismo". Su tumor le fue diagnosticado 16 años antes de su fallecimiento tras sufrir un accidente mientras estaba trabajando. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años", contaba Irene durante su participación en 'GH Dúo'. "Es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", decía.