Silvia Casado e Israel Pita, la pareja de 'GH 1': sus vidas por separado 24 años después del reality

Israel no tardó en salir expulsado de la casa de ' GH ' y Silvia decidió abandonar el concurso y continuar su amor con él fuera de la casa. Durante su etapa televisiva, la pareja había ganado bastante popularidad y comenzó a aparecer de forma habitual en diferentes programas de Telecinco , como en 'Crónicas Marcianas', donde actualizaban su relación al público en cada una de sus apariciones.

Su amor duró apenas tres años. Silvia se quedó embarazada de Hugo, el único hijo en común de la pareja, pero el embarazo no fue nada fácil para ella ya que antes del nacimiento del bebé la pareja decidió romper su relación. La pareja decidió tomar caminos separados cuando Silvia se encontraba en el segundo mes de gestación, aunque siempre han guardado una buena relación para asegurar el bienestar de su hijo. En 'Crónicas Marcianas' habló en exclusiva de los motivos de la ruptura: "Cuando no te entiendes bien con tu pareja y estás embarazada, quieres evitar malos rollos. Fue una racha mala y no pudimos superarla. Había alguna que otra bronca", comentó Silvia.