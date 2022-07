Isabel Pantoja ya habló de su orientación sexual hace 18 años en una entrevista: "A buen entendedor…"

Isabel Pantoja dejaba a todo el mundo anoche sin palabras con su discurso en la entrega de premios Mr. Gay 2022, celebrados en Madrid bajo el marco de las Fiestas del Orgullo LGTBIQ+. La tonadillera subió al escenario hecha un manojo de nervios siendo consciente, quizás, de la repercusión que tendrían las palabras que estaba a punto de pronunciar. Pero esta no ha sido la primera vez que la tonadillera habla de su orientación sexual.

Era el año 2004 y por aquella época la Pantoja llevaba un año saliendo con el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz. "Cada uno puede pensar lo que quiera. Te contesté ayer, no sé si te enteraste. Te pregunté si te habías montado alguna vez en el tren de la bruja", comienza diciendo en un fragmento de la entrevista que se ha hecho viral a raíz de su discurso en Mr Gay 2022.

"Si tú te puedes zafar y salir airosa, sales. Si no, no sales. Y si eso está en tu camino, lo que sea, eso está pa ti. Te metas donde te metas", sentenciaba. Unas palabras que quizás en aquel momento pasaron desapercibidas, pero que ahora cobran si cabe más sentido que nunca. "Y yo no tengo que demostrar nada a nadie de cómo soy. Soy como soy, una mujer", añadía.