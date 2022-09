El modelo gaditano ha reconocido en sus historias de Instagram que, "tras la sorpresa", tiene "olvidaditos" a sus casi 300.000 seguidores y ha hecho un vídeo para contarles que está muy feliz siendo un hombre comprometido. "La verdad es que he estado recapacitando, pensando y, sobre todo, disfrutando" , ha revelado Alejandro, que ha querido agradecer públicamente a sus fans las muestras de cariño y los mensajes de felicitación por su boda que le han hecho llegar durante estas primeras 24 horas desde que anunciaron la noticia.

"Sois buena gente", les ha dicho el que fuera concursante de la cuarta edición de 'GH VIP'. Quien también ha recibido muchos mensajes por parte de sus seguidores ha sido su futura esposa, Tania Medina, que también ha querido darles las gracias públicamente, admitiendo que le hace "mucha ilusión" ver que se alegran tanto por ellos. La influencer ha hablado, asimismo, de la decisión de ser ella la que, invirtiendo los roles tradicionales, pidiera matrimonio a su chico: "Lo tenía claro y siempre lo he sabido. No he querido casarme nunca hasta ahora, pero si llegaba el día lo quería hacer yo y así ha sido".