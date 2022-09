Alejandro Nieto y Tania Medina anuncian su boda: "Ha sido mágico"

Tania no solo ha querido compartir con sus seguidores que fue ella quien pidió matrimonio y que lo hizo en una fiesta rodeada de los suyos, sino que también les ha contado cuál fue, en su opinión, la mejor anécdota "más graciosa de la noche": "Fue cuando le voy a poner el anillo a mi futuro marido sin que me respondiera sí o no, yo lo daba por hecho y entre los nervios... Me ha encantado este momento".