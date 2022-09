A Ana María Aldón la hemos visto durante este verano en su situación más complicada. Con una crisis con Ortega Cano que ya no se puede esconder, una herida abierta y cabizbaja, así han sido las imágenes que ha dejado para el recuerdo sus últimas apariciones televisivas. Una situación que la propia exconcursante de ' Supervivientes ' le ha corroborado a Nuria Marín al coincidir ambas en el mismo hotel cuando tienen grabaciones en Madrid.

La diseñadora, que ha llegado a decir en las últimas semanas, que el torero "podría dejar de ser un día su marido" ha dejado claro que el tiempo que ha estado alejada de los focos se ha rearmado para no esconderse y mostrar tal como están sus sentimientos. Sobre cómo está su matrimonio actualmente, la colaboradora de Telecinco cada vez responde de una manera más clara y liberada. "Ahora mismo estoy más enamorada de mí" , es la frase que no pasa desapercibida para nadie y que la propia Nuria Marín ha analizado junto al resto de acontecimientos que han pasado recientemente para Outdoor.

Después de varios meses en los que la gaditana no quería hacer ver la crisis que atravesaba con Ortega Cano, la exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por no fingir algo que no siente y ha salido a escena a aclarar realmente su situación. Un momento muy complicado para ella y en el que ha encontrado su mejor refugio en sus niños pequeños, su hijo José María y su nieta Nicole, hija de de Gema.