Lola explota contra Gianmarco Onestini al salir en defensa de Diego: "Te voy a decir las verdades"

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y Gianmarco Onestini tienen un fuerte enfrentamiento

Lola ha sacado la cara por su ex Diego protagonizando un acercamiento entre ellos

La pareja se ha reencontrado un año y medio después de su ruptura en 'Celebrity Game Over', el reality de mtmad

La tensión ha saltado entre Lola y Gianmarco Onestini. Contra lo que se podría pensar porque ya no están juntos, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha salido en defensa de su ex, Diego Pérez y las discusiones no han hecho más que subir de intensidad en 'Celebrity Game Over', el reality de mtmad.

Ni siquiera la gran amistad que han hecho ha salvado el encontronazo que han protagonizado Lola y Gianmarco Onestini. Sin creerse el italiano todavía cómo se ha llegado a este punto y que ahora sea él, el centro de los reproches de la de León, las chispas han saltado entre ellos, dejando a la luz una cara desconocida hasta ahora.

La desconfianza se ha instalado entre ellos y no solo se han quejado de las formas que han utilizado para lanzarse reproches, sino también porque Lola no ha dudado en sacar la cara por su ex Diego dejando a todos asombrados por este cambio de actitud entre los que un día fueron pareja.

Desde que decidieran decirse adiós tras su aventura en República Dominicana, Lola y Diego no han tenido ningún tipo de acercamiento y tras reencontrarse en 'Celebrity Game Over' no tardaron en saltar las chispas, pero ahora parece que su situación ha cambiado. El tiempo que pasaron juntos les sigue uniendo y ha quedado claro que si tiene que sacar la cara por su ex, la influencer lo va a hacer.

Sin poder creerse que él sea ahora el centro de los reproches de Lola, Gianmarco Onestini se ha defendido y no ha dudado en afear algunos comportamientos de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' abriéndose un cisma ahora entre los que hasta el momento eran dos buenos amigos.

Sin poder evitar que esta situación se les haya ido de las manos y lamentando que estos reproches deterioren su buena relación, Lola no ha dudado en enfrentarse a Gianmarco Onestini: "Te voy a decir las verdades", le ha dejado claro al italiano dado que ella conoce muy bien a Diego.