Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan definitivamente: "Es muy doloroso"

En aquella primera separación, Tamara Gorro se decantó por hacer un vídeo de más de ocho minutos en el que le comunicaba a su 'familia virtual', que ya suma dos millones de miembros, la decisión de separarse del padre de sus hijos tras doce años juntos . En esa publicación, dejaba abierta la puerta a una posible reconciliación, que finalmente se produjo, pero que no ha llegado a buen puerto.

En esta ocasión, la exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido hacer un escueto comunicado que ha difundido en sus stories, en el que cual no solo ha informado de la separación definitiva, sino que también ha explicado que daba la noticia porque no quería que sus seguidores se enterasen primero por los medios de comunicación y que no desea hablar más del tema por el bien de su salud, ya que "es algo muy doloroso".