La ausencia de Fabio Colloricchio en una boda a la que ha acudido sola Violeta Mangriñán ha hecho que resurjan los rumores de una posible crisis entre la pareja. La exconcursante de ' Supervivientes ' ha posado con un deslumbrante vestido en la ceremonia de invitada y no ha dudado en adelantarse y hablar de la cuestión que tanto preocupa a sus seguidores.

"Estoy sola con Gala toda la semana", ha llegado a manifestar en más de una ocasión y que el hecho de que Fabio Colloricchio pase tanto tiempo fuera le provoca a ella importantes bajones emocionales. Es algo que le resulta difícil acostumbrarse y la principal razón por la que los seguidores están alerta a si todas estas señales podrían tener relación con que la pareja que se conoció en 'Supervivientes' no esté pasando por su mejor momento .

Pese a que ver a la influencer sola en esta celebración no tiene por qué ser algo representativo de una crisis, los rumores están ahí y no es la primera vez que Violeta se tiene que enfrentar a ellos. Por eso, para evitar encontrarse con los mismo mensajes de siempre la valencia no ha tardado en subir una imagen a sus historias de Instagram con la que ha cortado de raíz el tema.