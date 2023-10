Anabel Pantoja es uno de los grandes apoyos de Isa Pantoja en su familia y la única de los Pantoja que va a estar a su lado en la celebración de su boda con Asraf Beno . La influencer ha mostrado su alegría por estar presente en este día tan importante para su prima y, antes de llegar a la finca Al Baraka, en la que tendrá lugar la fiesta, ha querido presumir en Instagram del espectacular look que ha escogido .

La han ayudado a vestirse su maquilladora, Ángela Vázquez, y su peluquero de confianza, Antonio Abad, que también es el de su tía, Isabel Pantoja, que, según Antonio Rossi, no va a acudir al enlace y nunca tuvo intención de hacerlo. Para el maquillaje, la influencer ha apostado por unas sombras en color tierra para los ojos y un gloss a juego con mucho colorete en las mejillas. El cabello ha pedido que se lo alisaran primero completamente y después que le hicieran una cola muy alta y que le ondulasen el pelo en esa zona.

Ha completado el look con unos pendientes dorados de su nueva colección de joyas, un bolso tipo clutch negro y dorado, no se ha quitado su pulsera tobillera que es de perlitas con una pequeña luna que cuelga y unas sandalias doradas de tacón ancho para ir lo más cómoda posible y aguantar toda la noche en la pista de baile. A sus seguidores les ha encantado el look, que también han aplaudido Sofía Suescun, Estela Grande y Desy Rodríguez. Merchi Bernal, su madre, le ha dicho que la encuentra preciosa y le ha deseado que se lo pase genial con su prima.