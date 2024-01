Con semblante serio y cara de preocupación, Fabiola Martínez reaparecía junto a Eugenia Osborne en el último reencuentro que ambas han tenido, tal como recogen las imágenes captadas por Europa Press y de las que se ha hecho eco ahora la revista 'Semana' en su portada. Unas fotografías que fueron tomadas el pasado mes de noviembre y que ahora, tras el nacimiento del supuesto nuevo hijo de Bertín Osborne han visto la luz. La exmujer del presentador de 'Mi casa es la tuya' no ha tardado en reaccionar y en desmentir que esas imágenes tengan nada que ver con la actualidad.

La cuenta atrás para el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y la reacción de Bertín Osborne así como las últimas declaraciones que ha dado para la revista 'HOLA' les ha colocado a todos de nuevo en el foco mediático. El presentador de ''Mi casa es la tuya' ha dejado clara su postura y ha sido contundente: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".