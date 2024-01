Bertín Osborne, sobre el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén: "No voy a ejercer de padre, no me toca"

Gabriela Guillén desvela cómo es el bebé y confiesa cómo fue el parto: "Mi hijo y yo casi morimos"

Bertín Osborne: "Sería una irresponsabilidad no hacerme la prueba de paternidad, tengo familia"

'Vamos a ver' muestra las declaraciones que Bertín Osborne ha realizado en exclusiva para la revista '¡Hola!' hablando sobre el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén.

El cantante tiene claro cuál va a ser su postura tras el nacimiento del bebé: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre". Además, tras esta sentencia, Bertín Osborne añade: "Si se confirma que es mío, yo ayudaré".

"A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre", reitera Bertín Osborne sobre su papel como padre con el hijo de Gabriela Guillén.

“Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”, aclara sobre su punto de vista ante el nacimiento de su hijo.

Defiende a Gabriela: "Nunca me ha exigido nada"

Bertín Osborne toma la palabra para hablar sobre la madre de su hijo: "Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella". Además, sobre lo que se ha rumoreado en la prensa, sentencia: "He oído por ahí que… que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella".

"Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada. Ella se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy injusto que la acusen de algo que no ha hecho”, sentencia sobre la mamá del bebé.

Sobre su silencio durante estos meses: "No tengo que aclarar nada"

Por otro lado, el presentador explica a todos los lectores que durante estos meses de embarazo ha estado presente: "No he estado desaparecido, en absoluto. He estado trabajando".