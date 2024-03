Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, tiene dos hijos de una relación anterior: así es la ex de José María Almoguera

Paola Olmedo se dedica al mundo de la belleza, en el que cuenta con un negocio de esteticista. Sobre su vida anterior a José María no se conocen demasiados detalles, más allá de que con su anterior pareja, con la que tuvo dos hijos, no habría terminado bien.

La superviviente, que no está pasando en Honduras su mejor momento a nivel emocional, siempre ha tenido un vínculo y relación muy especial con los hijos de su nuera, a la que definía hace ya algún tiempo como a una auténtica "madraza". "Paola tiene dos hijos maravillosos, es una madraza, le he dicho que me tiene que prometer que me va a dar un nieto a mí. A sus hijos los trataré como nietos", afirmaba Borrego antes de ver cumplido su sueño de convertirse en abuela de Marc.