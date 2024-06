Isa Pantoja comparte las novedades en su tratamiento: "Pensaba que nunca iba a mejorar"

Ahora que han pasado unos días desde ese momento y que, por ende, ha probado el tratamiento recomendado por el alergólogo que la atendió en el hospital de Jerez, la prima de Anabel Pantoja ha querido actualizarle a sus seguidores cómo se encuentra: "Ya estoy mejorcita, ¡por Dios, qué bien! Ya no toso, ya no me ahogo, ya no me asfixio".