Isa Pantoja y Asraf Beno llevan un mes de trabajo muy intenso. Las obras de la nueva casa que el matrimonio ha adquirido en el Puerto de Santa María (Cádiz) les están ocupando todo su tiempo. Tanto es su deseo de entrar ahí ya a vivir, que la exconcursante de ' Supervivientes ' no puede esperar más y justo cuando creíamos que ya habíamos visto todo de su nuevo nidito de amor, esta nos ha sorprendido: con la imagen de lo que será el jardín de sus sueños .

Agotados ellos, pero no las ideas que tienen, la hija de Isabel Pantoja ha compartido las que se le han ocurrido a ella para un rinconcito de ese jardín. A la influencer le gustaría disponer de una especie porche muy de rollo chill out con cortinas blancas no muy tupidas para dar intimidad y rodeado de palmeras.