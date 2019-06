Alejandra Rubio se apunta al look 'total pink' de Aless Gibaja: "Creo que ligaría más así"

Por primera vez veíamos a Alejandra hacer honor a su apellido y lucir una melena rubia, mientras reconocía que el cambio de look no le quedaba nada mal. "Creo que ligaría más así", ha comentado la influencer divertida mientras su novio Álvaro Lobo también ha sido partícipe de este cambio de imagen y ha querido dar su valoración de la misma. Si quieres ver el look al completo y su paseo por Gran Vía, no puedes dejar de ver la segunda parte de este vídeo: