La hija de Terelu Campos le ha dedicado a Rocío unas emotivas palabras

Alejandra se ha pronunciado sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores

La colaboradora de 'Viva la vida'

Alejandra Rubio ha querido mandar un cariñoso mensaje a Rocío Carrasco, que se encuentra en el epicentro mediático tras romper su silencio en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Al ser preguntada por los medios de comunicación tras una comida con amigos, la hija de Terelu Campos ha aprovechado la ocasión para dedicar a la primogénita de Rocío Jurado -y gran amiga de su familia- unas emotivas palabras que no hacen otra cosa que confirmar la bonita relación que hay entre ellas.

No es la primera vez que vemos una interacción de este tipo entre Alejandra Rubio y Rocío Carrasco. Es más, la última vez que vimos a la exmujer de Antonio David Flores en las redes sociales fue a través de una publicación de la colaboradora de 'Viva la Vida', que celebró las Navidades con la compañía de la Carrasco. Una celebración que ya es costumbre para las Campos:

Ahora que la madre de Rocío y David Flores se encuentra en el ojo de la tormenta, la influencer ha querido tener un bonito detalle con ella. "Le doy todo mi apoyo. La quiero muchísimo, lo he dicho siempre", ha asegurado la joven de 21 años ante los micrófonos que la esperaban a la salida de una comida con amigos.

Tan amable como de costumbre, la pequeña del clan Matamoros ha atendido a la prensa aportando su punto de vista en el conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Claramente del lado de la hija de 'la más grande', Alejandra no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por la que es, desde hace muchos años, amiga íntima de las Campos.

La hija de Terelu Campos se mantiene al margen de la polémica con Rocío Flores

Eso sí, en lo que a legalidades respecta, la hija de Terelu Campos ha preferido no entrar al trapo. "Ahí no opino. Que la justicia haga justicia, nunca mejor dicho. Es que ahí me pillas, no tengo ni idea", ha señalado al ser preguntada sobre la posibilidad de que el excolaborador de 'Sálvame' acabe entre rejas.

Pero este no ha sido el único punto de la historia en el que Alejandra ha preferido no entrar. En lo que respecta a Rocío Flores, también se ha mostrado rotunda: "No soy nadie para dar un consejo. No soy quien para decirle nada", ha comentado en tono tajante y cambiando radicalmente su enorme sonrisa por un gesto serio.

Alejandra Rubio, discreta al hablar sobre su relación con David Flores

Otro de los aspectos sobre el que ha preferido no pronunciarse es el que atañe directamente a David Flores. Aunque la colaboradora de 'Viva la vida' sí ha confirmado que en el pasado estuvo muy unida a él, ha preferido no comentar nada más excepto un "nunca he hablado de él ni lo voy a hacer".

Tras las declaraciones de su abuela, María Teresa Campos, sobre la verdadera relación que mantiene con Fidel Albiac y las numerosos alegatos públicos por parte de Terelu Campos, ahora le ha tocado el turno a Alejandra Rubio, que no ha dudado en sacar la cara por Rocío Carrasco.