El colaborador decide destapar el motivo por el cual la Flores no puede ni ver a la hija de Terelu , que se encuentra también presente en plató, junto a Avilés. Cuenta que el hecho de que Rocío Carrasco le haya regalado una medalla de la Virgen de Regla a Alejandra ha enfadado bastante a la Flores, tal y como le contó, supuestamente, la joven a él cuando coincidieron en ‘Supervivientes’.

Esta medalla era de Rocío Jurado y el hecho de que la hija de Antonio David no tenga nada de su abuela y sí lo tenga Alejandra, es el motivo principal de su enfado. Pero Alejandra no está nada de acuerdo y niega las palabras de Avilés, aunque no parece dispuesta a dar demasiadas explicaciones, simplemente se limita a decir que es mentira.