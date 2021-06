Fue entonces cuando el triángulo amoroso más polémico de nuestro panorama televisivo se convertía de inmediato en la 'comidilla' de todos. Sin embargo, a pesar de que no se hablaba de otra cosa, la periodista prefirió guardar silencio… hasta ahora. La joven ha decidido contar en primera persona cómo vivió aquel devastador episodio de su vida por el que se convirtió en el centro de todas las miradas.

Alexia, más sincera que nunca sobre su relación con Merlos

"Me destrozó. Mi mente no quería salir de ahí, era como una cárcel", ha continuado contando, mostrándose más sincera que nunca sobre esta historia de amor que fue objeto de todo tipo de comentarios. "Me sentía segura, pero era una seguridad de mierda porque mi vida era una mierda", ha sentenciado sin ningún tipo de tapujo y contando las cosas tal y como las sintió.