Amor Romeira 'GH' pide ayuda: "Tengo miedo de que se muera mi madre"

El bonito homenaje de la exconcursante de 'GH' a su madre

Amor ha publicado un vídeo junto a su madre en el que aparece mirándole a los ojos con ternura y cantándole una canción con mucho sentimiento: "No me dejes nunca", escribe la exconcursante de 'Gran Hermano'.

"Si te vas en la espera habrá sido una negligencia médica puesto que tus papeles -que han sido remitidos en dos ocasiones al hospital- reflejan que este es un caso de prioridad y urgencia. Te falla la válvula mitral, causante de tu ictus. Cada vez que me llamas y me dices que tienes miedo y que te están dando punzadas en la cabeza, se me paraliza el corazón y temo que te vuelva a dar un ictus, teniendo en cuenta lo que eso supone en Fuerteventura: no llegar a tiempo al hospital, que no llegue el helicóptero a tiempo para tu evacuación a la otra isla...o que te mueras", escribe Amor en un intento desesperado de cambiar la situación de su isla.