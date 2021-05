Ana Obregón envía una carta al cielo a su hijo Aless en su primer Día de la Madre sin él

Ana se arma de valor y continúa redactando lo que su hijo, que siempre fue sinónimo de valentía, le habría dicho al verla sufrir por él: "Lo sé, mami, porque recojo cada una de tus lágrimas. Mamá tu fuiste la primera persona que me quiso y la primera persona que amé. Siempre estuviste cuando te necesite cogiéndome de la mano con amor hasta el final y siempre sabías cuando necesitaba un abrazo. Estoy cada segundo contigo, mamá, en tu alma y tu corazón. Porque no me llevé tu corazón, pero si dejé el mío contigo".