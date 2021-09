Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez: dos vestidos y otros detalles para una atípica novia

Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya son marido y mujer. La pareja se ha casado por sorpresa en una ceremonia civil celebrada en gran canaria, tierra del ex concursante de 'Supervivientes'. Una fecha que ambos recordarán para siempre de forma especial y que sirve como antesala a la gran celebración que tienen pensado celebrar el próximo día 1 de octubre. El vestido de la novia era una de las grandes incógnitas y Anabel ha sorprendido.

Y lo ha hecho precisamente por no vestirse de blanco para su cita en los juzgados, algo que por otro lado sí ha ocurrido en el caso del que, desde hace unas horas, es su marido. Correcta, la sobrina de Isabel Pantoja ha apostado po r sencillo vestido de tirantes cruzado en color rosa empolvado. Una pieza veraniega -ideal para estos días de septiembre en las islas- que resaltaba su bronceado. En los pies, unas sandalias con cintas transparentes.

En el plano beauty Anabel ha decidido dejar el protagonismo a su mirada. Unas pestañas XXL, delineado negro y sombras metalizadas en colores tierra son las claves más llamativas de su look. Las cejas marcadas, el rostro despejado de la cara con una coleta baja y tirante – muy al estilo Pantoja -y labios con un pequeño punto de rosa. En cuanto a la manicura y pedicura, llama la atención los colores que la sobrina de la cantante de 'Marinero de luces' ha escogido para su gran día, pues los tonos no coinciden.

Sin duda, su apuesta para los juzgados ha sido inesperada. Un atípico look con el que no esperábamos ver a la colaboradora contrayendo matrimonio. Pero eso no ha sido todo.