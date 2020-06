Anabel Pantoja se reencuentra con su madre y sus sobrinos tras seis meses sin verse: "Estoy temblando"

Anabel Pantoja y su madre, muy emocionadas tras medio año sin verse

Como no podía ser de otra manera, Anabel ha visitado a su madre y a sus adorados sobrinos, que no han podido evitar quedarse con la boca abierta al ver a la colaboradora de ‘Sálvame’. Mientras que su madre no ha podido contener las lágrimas, sus sobrinos se han vuelto locos al ver todos los regalos que les ha traído su tía.