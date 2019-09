Ania Iglesias 'GH' posa en bikini y le llueven las críticas: "A lo mejor soy muy pequeña de huesos"

La modelo ha publicado en sus redes este posado veraniego y la galería no ha tardado en llenarse de comentarios negativos y miles de 'likes'.“Entrenar, comer sano, nada de tabaco ni alcohol sonreír y buenos cosméticos”, ha escrito junto a la imagen.

Pero ante los muchos comentarios que han escrito sobre el físico de Ania, la ex concursante de 'Gran Hermano' ha decidido no dar la callada por respuesta y ha escrito lo siguiente: “Los que critican, ¿han pensado que a lo mejor mi genética es flaquita? A lo mejor soy muy pequeña de huesos o quizás me parezco a mi padre que era muy tipo atlético”.