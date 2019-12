Anna Ferrer Padilla inquieta a sus seguidores: "Mirad como tengo la boca, llena de herpes"

La hija de Paz Padilla explica el motivo de salud por el que ha desconectado de las redes

Anna Ferrer no atraviesa su mejor momento y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. La hija de Paz Padilla ha estado más ausente de lo normal en las redes sociales, que se han convertido en la plataforma principal donde pone en práctica su faceta de 'influencer'. Su inactividad en Instagram ha preocupado a sus más de 390.000 seguidores, que le han enviado una gran cantidad de mensajes a los que la hija de la presentadora de 'Sálvame' se ha visto obligada a responder y aclarar los motivos de su desconexión. El agobio, el estrés, y un triple herpes labial (un problema de salud que padece desde pequeña), han sido los motivos de su ausencia.

"Tengo muchos mensajes y eso me hace superfeliz porque os dais cuenta de que no subo nada y os preocupáis por mí. Estoy muy bien, no ha pasado nada, estoy feliz y contenta", comenzaba explicando la 'instagramer' a través de unos vídeos publicados en 'stories'. "Lo único que estoy muy liada y necesitaba parar un poco. Mirad como tengo la boca, llena de herpes. Hacía mucho tiempo que no me salían...de pequeña siempre tenía", ha confesado la hija de la jueza de 'Got Talent' enseñando a cámara los herpes que le han salido en los labios a causa del estrés y el agobio que le produce su trabajo.

"He decidido escuchar un poco a mi cuerpo y desconectar, porque últimamente estoy muy liada con el curro y apenas tengo tiempo para mí. Por eso me he estado dedicando unos días y en Navidades volveré a la normalidad", ha aclarado la hija de la humorista con la intención de tranquilizar a su legión de fans. Sin embargo, lejos de conseguirlo, este problema de salud ha alarmado a un gran número de 'followers', que la han asaltado con mensajes de preocupación.

