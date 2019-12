Gloria Camila posa sin sujetador: "Estoy siguiendo una dieta sana, ya no como mentiras"

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha sorprendido a sus seguidores con su última publicación. Gloria Camila ha posado en topless y ha revolucionado a sus fans, que no han dudado en reaccionar rápidamente a la publicación. La exconcursante de ' Supervivientes ' ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje.

En la imagen en cuestión, podemos ver a la ex de Kiko Jiménez prácticamente sin ropa y tapando su pecho con sus brazos, una pose muy utilizada por las 'influencers' para compartir sus mejores topless. En ella, podemos ver los tatuajes que cubren su cuerpo y una mirada penetrante dirigida hacia el objetivo de la cámara que ha retratado este momento.

La tía de Rocío Flores ha aprovechado esta publicación para lanzar un contundente mensaje que ha escrito junto a ella: "Estoy siguiendo una dieta sana: ya no como mentiras". Sus palabras han provocado la reacción de su cuñada Michu, que no ha dudado en comentarle lo siguiente: "Gran titular". Pero esta no ha sido la única reacción, infinidad de rostros conocidos han comentado su foto y han aplaudido su espectacular posado. Desde el "pivon" de la extronista Lola Ortiz hasta el "Paaam" con una llama de fuego y un corazón de su amiga Amor Romeira, de 'Gran Hermano'. Estos han sido solo algunos de los mensajes que ha recibido la exconcursante de 'Supervivientes.