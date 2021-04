Tras varias relaciones con un final un tanto turbulento, Ares ha encontrado de nuevo el amor de mano de Bruna, la joven brasileña que le ha robado el corazón. La que fuera concursante de 'GH VIP' no ha podido reprimir su ilusión ni un minuto más y, ahora que su relación está en boca de todos, ha aprovechado para compartir en el tablón de publicaciones de Instagram la primera fotografía de su historia de amor.

Un posado que no hace otra cosa que confirmar que lo suyo va a un ritmo muy bueno. Desde las paradisíacas playas de Brasil, -concretamente desde Praia do Rosa-, la reportera y su novia se han fundido en un tierno beso que no hace otra cosa que dejar constancia de la emocionante etapa que atraviesan juntas.