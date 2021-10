Tanto Asraf Beno como Albertito tienen muy buena sintonía y esta no es la primera vez que el modelo dedica muestras de afecto en redes sociales al hijo de Isa Pantoja . Si bien les hemos visto en otras ocasiones compartiendo momentos en una bolera, juegos de playa o escogiendo una máscara para Halloween, ahora el también concursante de 'La casa fuerte' ha querido hacer más dulce la espera y reencuentro del niño con su madre haciendo con él un plan de ruta en bici por La Graciosa .

Pese a no ser su hijo biológico, Asraf siente devoción por Albertito y por eso ha tratado que el pequeño no note la ausencia de su madre y siga estando feliz a la espera de que se celebre la esperada boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Y para ello no ha dudado en alquilar una bicicleta tándem con la que lanzarse a una aventura en la que han disfrutado de unas vistas únicas en la Bahía del Salado de La Graciosa.