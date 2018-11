La entrevista más desgarradora de Aurah: "Llegué a dormir en el garaje del hospital"

telecinco.es

La exconcursante de 'GH VIP' y expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha concedido su entrevista más difícil para 'Lecturas' en la que ha hablado por primera vez en exclusiva sobre Jesé y lo difícil que ha sido hacer frente al abandono que sufrió estando su hijo ingresado. Aurah también ha hablado sobre la dura enfermedad de su hijo por la que ha tenido que ser operado ya dos veces y ha confesado que sufrió malos tratos.

hemos podido ver la dura realidad que le está tocando vivir. La enfermedad congénita de su hijo ha hecho que Aurah Ruiz ha querido romper su silencio tras salir de 'GH VIP' con una sincera y desgarradora entrevista en la queLa enfermedad congénita de su hijo ha hecho que su día a día se convierta en una constante lucha por su hijo , que desde su nacimiento ha necesitado unos cuidados especiales.

"Mi hijo de 19 meses tiene una enfermedad rara incurable en el nivel más grave", ha confesado Aurah en 'Lecturas'. Además, la ya exconcursante de 'GH VIP' ha aclarado que es grave a nivel neurológico. La enfermedad de su hijo supone que el pequeño tenga que seguir un tratamiento muy costoso: "Cuesta más de 3.000 euros al día".

La expretendienta de 'MyHyV' reclama que su ex, el futbolista Jesé, asuma su responsabilidad para luchar contra la enfermedad de su hijo Nyam, su guerrero. Aurah ha confesado que Jesé y ella estuvieron consultando todo para que su hijo siguiera un tratamiento en un hospital de Estados Unidos, pero que Jesé finalmente "reculó". Ese tratamiento en dicho hospital podría costar de "unos 3.000 euros a unos 4.000 euros diarios". , su guerrero. Aurah ha confesado que Jesé y ella estuvieron consultando todo para que su hijo siguiera un tratamiento en un hospital de Estados Unidos, pero que Jesé finalmente "reculó". Ese tratamiento en dicho hospital podría costar de "unos 3.000 euros a unos 4.000 euros diarios".

Aurah ha contando también que nadie puede entender como Jesé, que por su profesión de futbolista debe tener una economía bastante saneada, se desentienda así de su hijo. La exconcursante de 'GH VIP' ha relatado como fueron los difíciles momentos que vivió en el hospital junto a Nyam: "Durante esos días no podía dejarlo solo. No podía ir ni a la ducha, sólo comía cosas de la máquina. He llegado a dormir en el garaje del hospital".

A lo largo de la entrevista Aurah ha contado muchas otras cosas como que no estaba preparada para ser madre cuando se quedó embarazada o las dificultades que tuvo en su parto prematuro. "Cuando me subieron a planta vi a mi familia muy afectada. Me decían que iba a ver al niño en unas condiciones que no me iban a gustar. El niño estaba en una situación crítica", ha confesado.

La exconcursante de 'GH VIP' también se ha sincerado hablando sobre los malos tratos que presuntamente sufrió en una relación anterior a la de Jesé: "Aguanté cosas que no tenía que haber aguantado. Fue en 2014 con 25 años. No lo sabía nadie. Durante un año fue a más, a muchísimo más. Empezó con un empujón, pero fue a más (...) Me monté en un avión y vi que él entraba. Le mandé un mensaje y le dije que si no se bajaba tendría que denunciar".

En esta entrevista exclusiva para Lecturas, la exconcursante de 'GH VIP' ha dado muchos otros más titulares como estos:

-"Se me juzga sin conocerme. Se me ha llegado a tratar de prostituta cuando aún era virgen"

-"No tuve nada con Kiko Rivera. Lo acompañé como amiga a algunos conciertos y lo más que hizo fue darme un abrazo"

-"Me enteré por mi padre de que Jesé me había dejado. Yo estaba en el hospital y el lo comunicó en las redes sociales"

-"Cuando estaba con Jesé el quedó con la madre de su primer hijo y la dejó embarazada. Lo perdoné"

-"Sufrí malos tratos en una relación anterior a Jesé. Empezó con un empujón. Me pidió perdón, pero siguió hasta que me escapé".

