Kiko Matamoros: "Estoy iniciando una relación con Sofía que puede llegar lejos"

"Yo con Sofía tengo una relación de confianza y complicidad enorme, muy grande. Me apetece estar con ella. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así, no tengo porqué esconderlo", ha comentado Matamoros, a la vez que ha afirmado: "estoy iniciando una relación que creo puede llegar lejos". Aunque Kiko ha asegurado que todavía no tiene ningún tipo de relación formal con Sofía, no duda en deshacerse en halagos con la pamplonica: "tengo ganas de ir más lejos con Sofía. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. A mí es una chica que me encanta. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor".