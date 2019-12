Jesé Rodríguez, ex de Aurah Ruiz, presenta a su cuarto hijo: "Princesita y príncipe"

"Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida. Desde el primer día lo he sentido y lo has demostrado. Me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero, puro, y sincero. Me has hecho ser mejor en muchas cosas, me has cuidado muchísimo tanto a mí como a mis hijos y mi familia. Nunca olvidare todo lo que has hecho por mí. En los momentos malos y buenos te estaré siempre agradecido porque esos malos momentos que hemos pasado juntos son anécdotas", ha comenzado escribiendo con muchísimo cariño a través de su perfil oficial de Instagram.