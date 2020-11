Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez posan juntos por primera vez tras su reconciliación

Tras más de dos meses jugando al despiste y con mucho comentario en redes sobre esta reconciliación después de años de pleitos por el menor que tienen en común, fue la propia implicada la que nos confirmó en su canal de mtmad que en su relación con el jugador del Paris Saint-Germain ya no reinaba el odio, más bien todo lo contrario.

Consciente de que tras la guerra abierta que tuvo con su ex la iban a juzgar (algo que sigue sucediendo a día de hoy), tanto Aurah Ruiz como Jesé Rodríguez decidieron mantenerse en un segundo plano y no ser muy evidentes a la hora de hablar abiertamente de en qué punto se encuentran. Lo que siempre tuvieron claro es que no se iban a ocultar, y esta esperadísima foto en la que les vemos posar juntos es la prueba fehaciente de ello.